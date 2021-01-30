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هاتفيا.. يطمئن على سلامة نظيره التونسي إثر واقعة "البريد"

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هاتفيا.. السيسي يطمئن على سلامة نظيره التونسي إثر واقعة "البريد" هاتفيا.. يطمئن على سلامة نظيره التونسي إثر واقعة "البريد"

مصراوي Masrawy

03:20 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن على سلامة أخيه الرئيس التونسي؛ إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيد عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

كما تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.

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