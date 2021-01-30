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"أمن المنافذ": ضبط 6 قضايا تهريب.. وتنفيذ 193 حكمًا قضائيًا

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"أمن المنافذ": ضبط 6 قضايا تهريب.. وتنفيذ 193 حكمًا قضائيًا "أمن المنافذ": ضبط 6 قضايا تهريب.. وتنفيذ 193 حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

03:34 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل".

وضبط 33 قضية، أبرزها مزاولة "مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي"، فى مجال الأمن العام

كما نجحت الجهود في ضبط 1443 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 193 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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