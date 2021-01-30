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طفل يُقاطع مذيعة على الهواء.. شاهد رد فعلها

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طفل يُقاطع مذيعة على الهواء.. شاهد رد فعلها طفل يُقاطع مذيعة على الهواء.. شاهد رد فعلها
أثناء عملها من المنزل

طفل يُقاطع مذيعة على الهواء.. شاهد رد فعلها

انتشر مقطع يظهر فيه رد فعل مذيعة قناة "ABC7" ليزلي لوبيز، بعد ظهور غير متوقع لطفلها أثناء تقديم النشرة الجوية على الهواء من منزلها.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، تظهر المذيعة وهي تقول: "ننتظر وصول تلك العاصفة هنا في جنوب كاليفورنيا"، وفجأة نشاهد طفلًا أسفل الشاشة، وهنا ترتبك المذيعة وتبدو كمن فقد السيطرة على الموقف مع إلحاح طفل "نولان" على أن تحمله، وهو ما يحدث بالفعل؛ حيث تقول المذيعة: "سنتحدث عن عاصفة كاليفورنيا لاحقًا".

كما نشرت "لوبيز" مقطع فيديو آخر ظهر فيه طفلها "نولان" معها على الهواء.

وقدم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي التحية للوبيز لتعاملها مع هذه الزيارة غير المخطط لها أثناء عملها من منزلها في لوس أنجلوس، وعبّر بعض رواد مواقع التواصل عن إعجابهم برد الفعل السريع وحسن تصرف لوبيز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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