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خبراء "الصحة العالمية" يقتفون أثر "كورونا" في مستشفى استقبل أولى الإصابات بالصين

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خبراء "الصحة العالمية" يقتفون أثر "كورونا" في مستشفى استقبل أولى الإصابات بالصين خبراء "الصحة العالمية" يقتفون أثر "كورونا" في مستشفى استقبل أولى الإصابات بالصين
بكين تتكتم على زيارة الفريق إلى "ووهان"

خبراء

التقى خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في منشأ ، اليوم (السبت)، أفراد طواقم مستشفى في ووهان استقبل أولى حالات الإصابة المثبتة بـ"كوفيد-19".

وتوجهت المجموعة في موكب سيارات إلى مستشفى جينينتان، أول مستشفى استقبل مرضى جرى تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19" في أواخر 2019، فيما كانت الفوضى والأخبار المروعة عن الفيروس تنتشر في المدينة الواقعة وسط الصين.

ورحب أحد أفراد الفريق بيتر دازاك، في تغريدة على "تويتر"، بالزيارة إلى المستشفى بوصفها فرصة مهمة للتحدث مباشرة مع طواقم طبية كانت على الأرض في تلك الفترة الحرجة من محاربة "كوفيد-19".

ولا تزال تفاصيل مهمة الخبراء قليلة، بحسب "فرانس 24"، وتبقى التغريدات التي يُطلقونها، وتلك الصادرة عن منظّمة الصحّة العالميّة، المصدر الأساسي للمعلومات، ذلك أنّ الصين تكاد تكون شبه متكتّمة حول هذه الزيارة الشديدة الحساسيّة من الناحية السياسيّة بالنسبة إليها.

وسيزور الفريق بعد ظهر اليوم، معرضاً يحتفي بتدابير سلطات الصحة في "ووهان" خلال المراحل المبكرة المروعة للفيروس، وبتحرك القيادة الشيوعية للسيطرة على أزمة لا سابق لها.

وتحمل مهمة فريق منظمة الصحة عبئًا سياسيًّا كبيرًا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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