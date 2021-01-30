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سقوط مقتحمي سكن العمالة ومفتعلي الحوادث.. جناة في قبضة "الأمن العام"

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سقوط مقتحمي سكن العمالة ومفتعلي الحوادث.. جناة في قبضة "الأمن العام" سقوط مقتحمي سكن العمالة ومفتعلي الحوادث.. جناة في قبضة "الأمن العام"
بينهم متباهون بإطلاق النار في المناسبات في حي سكني.. و"سارق المدرسة"

سقوط مقتحمي سكن العمالة ومفتعلي الحوادث.. جناة في قبضة

وثق حساب الأمن العام على "تويتر" وعبر مقطع ، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن توقيف مرتكبي عدد من الجرائم، من بينهم مواطنان ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية قاموا بانتحال صفة رجال الأمن، واقتحموا مقر سكن العمالة واستولوا على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وقال الأمن العام: "تم القبض على ثلاثة مواطنين يتباهون بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "تم القبض على مواطن يدخل إحدى المدارس ويسرق 15 حاسبًا آليًّا وسبع طابعات و12 شاشة إلكترونية، كما تم القبض على سبعة مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في افتعال حادث مروري من خلال صدم المركبات من الخلف والاستيلاء عليها بعد مغافلة قائديها".

وأردف: "تم القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على مقيمين من الجنسية الهندية بأداة حديدية وسرقة 36 رأسًا من الأغنام، كما تم القبض على مواطن يقوم بإطلاق أعيرة نارية بالهواء أثناء تواجده في أحد الأحياء السكنية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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