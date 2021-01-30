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"ماكرون": لقاح أسترازينيكا غير فعّال لمن يتجاوزن 65 عاماً

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"ماكرون": لقاح أسترازينيكا غير فعّال لمن يتجاوزن 65 عاماً "ماكرون": لقاح أسترازينيكا غير فعّال لمن يتجاوزن 65 عاماً
انتقد استراتيجية بريطانيا في التطعيم

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن "لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد غير فعّال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا"، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأضاف "ماكرون" أن "المعلومات قليلة للغاية عن اللقاح"، الذي طورته الشركة البريطانية-السويدية بالاشتراك مع جامعة أكسفورد.

وانتقد الرئيس الفرنسي استراتيجية بريطانيا في التطعيم القائمة على إطالة المدة بين أول وثاني جرعة بهدف تحصين أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

واعتبر أن "الهدف ليس منح أكبر عدد ممكن من الناس الجرعة الأولى".

وفاقم النقاش بشأن الفئة العمرية الصحيحة التي يمكن للقاح أسترازينيكا أن يكون فعالاً بالنسبة إليها، الجدل بشأن العقار.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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