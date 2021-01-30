محامي حنين حسام: سددنا الكفالة.. وغدًا إخلاء سبيلها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قال المحامي حسين البقار، دفاع المتهمة حنين حسام، إنه تم تسديد 5 آلاف جنيه وهي الكفالة المقررة لإخلاء سبيلها بقضية الاتجار بالبشر.

وأضاف "البقار" في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم ترحيلها غدا لقسم الساحل، حيث سيتم إخلاء سبيلها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، قرر تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بقضية الاتجار بالبشر، ورفض استئناف النيابة.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة عابدين قررت تجديد حبس مودة الأدهم في ذات القضية 45 يومًا.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.