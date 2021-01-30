الحبس عام.. إيداع مندوب مبيعات مصحة لعلاج الإدمان في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة مندوب مبيعات بقنا بالحبس عام، وإيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان خلال فترة قضاء العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحي قورة.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا، قد تلقت بلاغًا من مستشفى قنا العام، بوصول "رشاد.ي.ع" ٣١ عامًا، مندوب مبيعات فى حالة غيبوبة، وأثناء قيام الأطباء والممرضات بعلاجه فوجئوا بوجود قطعة أفيون بين طيات ملابسه.

وأكد التحريات أن المتهم تناول كمية كبيرة من المخدرات، تسببت في إصابته بغيبوبة، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام.

جرى التحفظ على المتهم وإحالته لمحكمة جنايات قنا، التي قضت بحبسه عامًا مع إيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان خلال فترة قضاء العقوبة.