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تقرير كورونا اليومي.. استمرار ارتفاع حالات الإصابة وهنا أرقام آخر 24 ساعة

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تقرير كورونا اليومي.. استمرار ارتفاع حالات الإصابة وهنا أرقام آخر 24 ساعة تقرير كورونا اليومي.. استمرار ارتفاع حالات الإصابة وهنا أرقام آخر 24 ساعة
2142 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

تقرير كورونا اليومي.. استمرار ارتفاع حالات الإصابة وهنا أرقام آخر 24 ساعة

كشفت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اليوم، ضمن التقرير اليومي لمستجدات في المملكة، عن استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس؛ حيث أعلنت الوزارة اليوم السبت، تسجيل (270) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (367813) حالة، من بينها (2142) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (352) حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل (293) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (359299) حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات (6372) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعًا".

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت "الصحة"، الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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