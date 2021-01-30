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وزنه 273 كيلو.. وزيرة الصحة تستجيب لمناشدة مريض سمنة مفرطة

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وزنه 273 كيلو.. وزيرة الصحة تستجيب لمناشدة مريض سمنة مفرطة وزنه 273 كيلو.. وزيرة الصحة تستجيب لمناشدة مريض سمنة مفرطة

مصراوي Masrawy

02:44 م السبت 30 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج مواطن بمحافظة الغربية، يعاني من مرض السمنة المفرطة، استجابة لمناشدته للتدخل لعلاجه.

كما وجهت الوزيرة بنقله إلى مستشفى معهد ناصر بمحافظة القاهرة لسرعة تلقي العلاج اللازم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن المريض يعاني من داء الفيل وتضخم بالساقين ويبلغ وزنه 273 كيلوجرام، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت وكيل وزارة الصحة بالغربية بالانتقال إلى منزل الحالة، وعلى الفور انتقل وكيل الوزارة الصحة على رأس فريق طبي متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وأكد "مجاهد" أنه جار مناظرة الحالة الصحية للمواطن من قبل اسشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدًا لخضوعه لجراحة حسب تقييم الحالة على نفقة الدولة.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للسيد عادل العزب عن كثب وما يتم تقدميه له من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

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