بالصور.. تشييع جنازة المخرج المسرحي فهمي الخولي بمسقط رأسه في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

شيع العشرات من أهالي مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جثمان المخرج المسرحي فهمى الخولى، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وكان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء الجمعة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير فهمي الخولي، اللهم ارحمه وارزقه الجنة".

وفهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، وقدّم للمسرح ما يفوق 100 عرض مع ألمع نجوم المسرح منهم عبدالله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي وغيرهم.

ومن أبرز الأعمال المسرحية التي أخرجها، سواء على مسرح الدولة أو بالقطاع الخاص: "الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي".

وكانت آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام عرض "باب الفتوح"، بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية منها مسلسلات: "الإمام الشافعي، العميل ١٠٠١، وحلقت الطيور نحو الشرق".