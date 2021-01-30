الكشف المجاني على 4 آلاف مواطن في قافلتين طبيتين بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم السبت، قافلتين طبيتين للكشف المجاني على المواطنين في قريتي البصيلية الوسطى ب إدفو، والبصالي بكوم امبو.

وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة في أسوان، إن القافلتين وقعتا الكشف الطبي على 4051 مواطنًا، بالإضافة لإجراء فحوص وتحاليل طبية لعدد 740 مواطنًا ومواطنة، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 460 سيدة بالقريتين.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة .