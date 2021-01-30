★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1184) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط (4,1 طن " مقطعات دواجن "يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وضبط ( 3,11 طن لحوم – كبده مجمده – دواجن ) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مطعم للوجبات الجاهزة ) بمحافظة الشرقية.

كما أثمرت الجهود عن ضبط ( 1,05 طن أسماك "معبأة داخل عبوات) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المديرة المسئولة عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" ) بمحافظة الشرقية.

ضبط (27600 عبوة " زيت طعام " معبأ داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية "منتج نهائي" – 6 طن " زيت طعام" معبأ داخل خزانات بدون بيانات " مجهولة المصدر" – 5000 عبوة بلاستيكية – 3000 عبوة " كارتونية فارغة" مستلزمات إنتاج وتعبئة" ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.