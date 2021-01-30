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أول مارس.. نظر استئناف المتهمة بسحل "فتاة النزهة" على حبسها سنتين

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أول مارس.. نظر استئناف المتهمة بسحل "فتاة النزهة" على حبسها سنتين أول مارس.. نظر استئناف المتهمة بسحل "فتاة النزهة" على حبسها سنتين

مصراوي Masrawy

02:24 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، جلسة 1 مارس المقبل، لنظر استئناف "نورهان. ك" المتهمة بدهس "فتاة النزهة" على حكم حبسها سنتين.

وتقدم المحامي حازم أبوهيبة، دفاع المتهمة باستئناف على الحكم الصادر بحبس موكلته.

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت بمعاقبة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامها بتعويض مدني مؤقت 40 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادتها.

وكانت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد مصلح أحالت المتهمة (مخلى سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه) للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.

وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.

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