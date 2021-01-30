رئيس "هاواي": 4 حلول لتجنب الاختناقات المرورية بسبب "كايرو آي" بالزمالك

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

قال أحمد متولي- نجل الراحل سيد متولي رئيس النادي المصري البورسعيدي- رئيس مجلس إدارة شركة نيو هاواي للاستثمار، والتي تتولى تنفيذ مشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" في حديقة المسلة بالزمالك، إنهم وضعوا في الاعتبار كل وسائل النقل التي تيسر وصول الزار للمشروع دون التأثير على السيولة المرورية.

وأضاف متولي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: "وضعنا في اعتبارنا كل اللي يسهل على الزائر التمتع بالخدمة، ونحن في حرص تام على تحقيق وسائل الراحة والترفيه للزائر علشان ييجي تاني".

وردا على الانتقادات الموجهة للمشروع فيما يتعلق بتعطيل حركة المرور، أكد على أنه توجد 4 محاور رئيسية لمنظومة نقل كايرو آي من أجل تجنب هذه المشكلات.

وتشمل الـ 4 محاور: (باركينج متعدد الطوابق يسع 500 سيارة دفعة واحدة - حافلات نقل جماعي لكايرو آي لنقل الزوار للحديقة - استئجار جزء في جراج التحرير للأتوبيسات السياحية - وسائل النقل النهري الخاصة بكايرو آي).

ولفت إلى أن حافلات نقل كايرو آي ستكون منتشرة في مختلف أرجاء العاصمة لنقل الزوار من وإلى المشروع.

وأوضح أحمد متولي، أن منظومة النقل النهري على وجه التحديد ستكون مهمة بسبب موقع المشروع على ضفاف النهر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيقا مع ممشى أهل مصر على الجهة المقابلة من النيل لنقل الزوار من المراسي الـ 9 التابعة له، فضلا عن التنسيق أيضا مع الفنادق لنقل الزوار من المراسي التابعة لها.

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