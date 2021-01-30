مليار و٥٩٢ مليون جنيه.. تكلفة تطوير خدمات مياه الشرب والصرف بالمنيا خلال ٢٠٢٠

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا بتكلفة تقدر بنحو مليار و٥٩٢ مليون جنيه، وذلك في عام ٢٠٢٠، ضمن توجه الدولة لتحسين الخدمات المقدمة بصعيد مصر، وتكليفات الحكومة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف الشهاوي، في بيان اليوم السبت، أن الخدمات شملت كل مراكز المحافظة، موزعة على النحو التالي: ٨٧ مليونًا و٦٧ ألف جنيه، خصصت لمركز العدوة، و١٣٠ مليون جنيه لمركز دير مواس، و٨٠ مليونًا لمركز بني مزار، و٩٨٥ مليونًا و٦٦٧ ألف جنيه خصصت لتحسين الخدمات بمركز أبو قرقاص، و١٢ مليونًا و٣٢٣ ألف جنيه لمركز مغاغة، و٢٥ مليون جنيه بمركز سمالوط، و٨٤ مليونًا و٦٦٠ألف جنيه بمركز ملوي، و٤٢ مليونًا و٣٠٠ ألف جنيه بمركز مطاي، و١٤٥ مليون جنيه بمركز المنيا.

ونوه رئيس الشركة بأن عام 2020 شهد تطوير خدمات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الأولى" بتكلفة إجمالية 4 ملايين و721 ألف جنيه شملت تنفيذ خطوط المياه لقرى أولاد الشيخ بمركز مغاغة بمبلغ مليون و648 ألف جنيه، وجزيرة شيبة بمركز أبو قرقاص بتكلفة 544 ألف جنيه، والشيخ مسعود وكفر مغربى بمركز العدوة بمبلغ مليون و315 ألف جنيه، ومبلغ مليون و213 ألف جنيه لقرية زعبرة بدير مواس.

وتابع الشهاوي بأنه تم تنفيذ العديد من أعمال الإحلال والتجديد واستلام عدد من المحطات؛ وأبرزها استلام المرحلة الأولى من محطة مياه المطاهرة بأبو قرقاص بطاقة ١٢٠٠ل/ث، واستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي ومعالجة البرجاية والشبكات التابعة لها لخدمة قرية البرجاية والقرى المجاورة لها، وتشغيل محطتَي الرفع والمعالجة بالعدوة، ومحطة رفع صرف صحي تانوف بديرمواس، وحفر أكثر من بئر ارتوازية على مستوى المحافظة؛ للقضاء على ضعف المياه بالمناطق الساخنة، مؤكداً استمرار الشركة في تقديم الخدمات وتحسينها طبقًا للخطط الموضوعة للوصول إلى رضا المواطن.