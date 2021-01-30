"القاروص" ينافس الدنيس في سوق الأسماك بدمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط– محمد إبراهيم:

تسببت موجة الطقس السيىء وهبوب رياح سريعة على مناطق عدة في دمياط خلال اليومين الأخيرين، في تراجع حركة الصيد وقلة عدد المراكب في بوغاز عزبة البرج، وتوقف العمل في بحيرة المنزلة.

وشهد سوق القنطرة بمدينة دمياط، ارتفاعًا نسبيًا في أسعار الأسماك، وسط إقبال العشرات من الأهالي على شراء "الشبار الأخضر"، اليوم السبت، في الوقت الذي سجل فيه سعر الكيلو 50 جنيهًا، بينما بلغ سعر البوري 70 جنيهًا للكيلو.

وسجل كيلو "القاروص" 150 جنيهًا، واستقر "الجران" عند 60 جنيهًا "كبير"، والدنيس 130 جنيهًا للكيلو، والهليلي 90 جنيهًا.

ووصل سعر الكابوريا 150 جنيهًا، و80 جنيهًا للبربروني، و90 جنيهًا للسهيلي، و70 جنيهًا للسبيط، وتراوح سعر الجمبري من 120 جنيهًا وحتى 250 جنيهًا للكيلو.