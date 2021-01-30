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وزير التنمية المحلية يتفقد مركز الأقصر للابتكار ونقل المعرفة

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وزير التنمية المحلية يتفقد مركز الأقصر للابتكار ونقل المعرفة وزير التنمية المحلية يتفقد مركز الأقصر للابتكار ونقل المعرفة

مصراوي Masrawy

02:21 م السبت 30 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جولة فى مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة، والذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح فى بناء القدرة على الصمود والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.

شارك في الجولة كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، وعدد من قيادات الوزارة والبرنامج.

وتابع اللواء محمود شعراوي مجموعة من الدورات التدريبية التي يجري تنظيمها للمزارعين المستفيدين من مشروعات البرنامج.

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