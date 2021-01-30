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أمانة جازان تطرح 6 فرص استثمارية في هروب

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أمانة جازان تطرح 6 فرص استثمارية في هروب أمانة جازان تطرح 6 فرص استثمارية في هروب
أعلنت عنها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"

أمانة جازان تطرح 6 فرص استثمارية في هروب

‬ طرحت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة هروب- ست فرص استثمارية مؤقتة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" للراغبين في الاستثمار.

وقال رئيس البلدية المهندس أحمد بن عبدالله حكمي: إن الفرص تَمَثّلت في عدد من الاستثمارات الموجهة لرواد ورائدات الأعمال بعدد من المواقع، شملت مطل وادي هروب، ومنتزه الرحيين، والحديقة العامة، وحديقة مركز وادي رزان، وقريتي الزهب ومشعود.

ودعا المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال، إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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