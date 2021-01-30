إيران تعدم ناشطًا سياسيًّا من أقلية البلوش

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تجاهلت الدعوة الأممية لإنقاذ حياته

ذكر الموقع الرسمي للقضاء الإيراني أن إيران أعدمت اليوم (السبت) ناشطًا سياسيًّا من أقلية البلوش "أدين بقتل أعضاء في الحرس الثوري"، وذلك بعد يوم من حث الأمم المتحدة السلطات الإيرانية على إنقاذ حياته.

وبيّن موقع ميزان أن جاويد دهقان الذي قيل إنه زعيم جماعة "جيش العدل"، أعدم شنقًا لإطلاق النار على اثنين من الحرس قبل خمس سنوات في إقليم سيستان بلوشستان الجنوبي الشرقي، وفقاً لـ"رويترز".

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تغريدة أمس، إلى وقف الإعدام الوشيك لـ"دهقان" وأدان سلسلة من عمليات الإعدام - 28 على الأقل - منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك لأشخاص من الأقليات.

وبيّنت منظمة العفو أن المحكمة التي أدانت "دهقان" اعتمدت على "اعترافات" مشوبة بالتعذيب وتجاهلت الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة من قبل عناصر الحرس الثوري وسلطات الادعاء أثناء التحقيق.