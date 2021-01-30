اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة التنمية وبرنامج الأغذية العالمي- صور

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

وقع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومنجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم السبت، اتفاق إطاري للتعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق على مجالات التعاون المشترك.

ووصل وزير التنمية المحلية، صباح اليوم السبت 30 يناير، إلى محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة في باقي محافظات الصعيد.

وكان في استقبال الوزير، كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومنجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج.

وزار "شعراوي" ومحافظ الأقصر ومدير برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، قرية البغدادي بمركز البياضية؛ لمتابعة عدد من المشروعات بالقرية على رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضي ومحطة طاقة شمسية وزيارة وحدة التجفيف الشمسى للطماطم التى تديرها السيدات.

وتفقد وزير التنمية المحلية، مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة الذي جرى إنشاءه من قبل الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح فى بناء القدرة على الصمود والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.