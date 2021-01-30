"الأوقاف" و"الأعلى للإعلام" يطلقان دورة "الإعلام الديني والتحديات" الجمعة القادمة بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

تنطلق فعاليات "دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" يوم الجمعة القادم الموافق 5 فبراير المقبل ، بمدينة شرم الشيخ وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة ، ووكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، ونخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين.

وقال وزير الأوقاف ، في تصريح اليوم السبت، إن الدورة تعد إحدى فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021 بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والتي كانت قد بدأت الأسبوع قبل الماضي بندوة تحت عنوان : "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره" ، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.​