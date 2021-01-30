شاهد.. تدشن حملة "شيل كيستك ونظف ديرتك" بالشرقية

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"الجبير": الهدف هو سلوك حضاري للارتقاء بمستوى النظافة

دشن أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، الحملة التطوعية التي تُعنى بالنظافة العامة تحت شعار "شيل كيستك ونظف ديرتك"؛ وذلك في كورنيش الخبر الشمالي في محافظة الخبر، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين؛ حيث تنطلق الحملة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وشارك "الجبير" في عملية النظافة من خلال توزيع الأكياس على المتنزهين لرفع المخلفات.

وتهدف الحملة لتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة، ورفع ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد وتعزيز روح المواطنة من خلال المسؤولية، بمشاركة أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة، والتي تأتي ضمن حملة التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة حاضرة الدمام "إماطة".

وقال أمين الشرقية عقب تدشين الحملة، إنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من نائبه الأمير أحمد بن فهد، بالمحافظة على النظافة العامة والتي تعتبر سلوكًا حضاريًّا من خلال الارتقاء بمستوى النظافة في الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق والواجهات البحرية والتي تعتبر مقصدًا للزوار والسائحين.

وأشار إلى أن الحملة استمرار لمبادرات وحملات سابقة أطلقتها الأمانة بالشراكة مع كافة فئات المجتمع.

وأكد مستوى الوعي الكبير لدى المواطن والمقيم في مجال النظافة العامة؛ موضحًا أن المواطن والمقيم لهم دور كبير في المساهمة في مثل هذه الحملات، والتي أثبتت الأدوار الإيجابية لهم في رفع مستوى الوعي في الحفاظ على المكتسبات والمقدرات الوطنية.

وأضاف "الجبير": هذا ليس بمستغرب على من يعيش على هذه الأرض المباركة، وليس بمستغرب عليهم تحقيق نتائج كبيرة انعكست بشكل كبير على المشهد الحضري وعلى المستوى العام، والمواطن والمقيم غيورون على المواقع العامة والمرافق الخدمية والمحافظة على نظافتها بشكل كبير.

وأردف: هذه الحملات تساهم في تخفيف تكاليف عقود النظافة على القطاع البلدي من خلال المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة في الأماكن والمتنزهات العامة وتعكس صورة طيبة للمجتمع في مساهمته في مجال النظافة لينعم الجميع بمرافق عامة نظيفة عبر الحفاظ على المظهر العامة بالشراكة مع الجهات الحكومية.

وتابع: إننا نلاحظ تزايدًا في أعداد المشاركين، وهذا مؤشر إيجابي في زيادة الوعي المجتمعي الذي يساعد على الخروج بمتنزهات عامة تليق بالاستخدام الحضاري في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وقدّم شكره لأمير الشرقية ونائبه على توجيهاتهم المستمرة، كما شكر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على دعمه الكبير في الارتقاء بالخدمات البلدية والاهتمام بالمرافق العامة.

يُذكر أن حملة "شيل كيستك ونظف ديرتك"، تهدف للمحافظة على نظافة الأماكن العامة والحد من التلوث البصري وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة، وتعزيز روح المواطنة والمسؤولية لدى الفرد والمجتمع على البيئة.

وستتضمن الحملة تنظيف الشواطئ والمتنزهات والطرق العامة ومداخل المدن والأحياء، والمتنزهات البرية وتوعية مرتادي المراكز التجارية، إضافة إلى إطلاق حملة توعوية تثقيفية عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال رفع نسبة النظافة وزيادة عدد المتطوعين.

وتنطلق المبادرة كل يوم سبت من كل شهر، من الساعة ١٢ ظهرًا وحتى الثامنة مساء.

ويشارك في الحملة عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات من خلال ٥٠ فريقًا تطوعيًّا بمعدل أكثر من سبعة آلاف ساعة تطوعية.

وتأتي فكرة الحملة حرصًا من أمانة المنطقة الشرقية على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة، وسعيها إلى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، وتنفيذ العديد من الحملات والمبادرات التوعوية والتثقيفية، وكذلك توعية المجتمع بأهمية النظافة وتعزيز روح المواطنة والعمل التطوعي من خلال العمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة، لتصبح أجمل؛ مما يعكس الصورة الحضارية للمنطقة الشرقية والتي تعتبر مقصدًا للزائرين والسائحين وأحد أهم مناطق المملكة السياحية.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية، الجميعَ إلى المشاركة والتفاعل مع الحملة التي تصب في مصلحة الجميع، والتي تنطلق كل يوم سبت من كل آخر شهر؛ بهدف ضمان مشاركة أكبر من الجميع.