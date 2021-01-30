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"نائب أمير الشرقية" يشدد على تفعيل إجراءات مكافحة "كورونا" بكافة المنشآت

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"نائب أمير الشرقية" يشدد على تفعيل إجراءات مكافحة "كورونا" بكافة المنشآت "نائب أمير الشرقية" يشدد على تفعيل إجراءات مكافحة "كورونا" بكافة المنشآت
طالب بالعمل بشكل جاد لرصد المخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية

شدد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بالحرص على إنفاذ التوجيه الكريم الذي أصدره أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بضرورة اتخاذ وتفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي ، والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع .

وأكد الأمير أحمد بن فهد أن اتباع التعليمات الصحية ووعي المجتمع أصبح حاجة ملحّة في ظل الجائحة التي أصابت العالم، مؤكدًا أن "على الجهات الحكومية كل فيما يخصه العمل على رصد التجاوزات الفردية أو التي تحدث في منشآت القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير دورية بها، من أجل تفعيل كافة الجهود للوصول إلى نتائج تحفظ النفس والوطن من تداعيات تلك الجائحة"، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ القيادة والوطن والمجتمع وأن يديم علينا ما نتمتع به من صحة وخير وفضل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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