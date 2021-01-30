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بينها أرض الحزب الوطني.. رئيس "هاواي": 7 أماكن كانت مرشحة لتنفيذ "كايرو آي"

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بينها أرض الحزب الوطني.. رئيس "هاواي": 7 أماكن كانت مرشحة لتنفيذ "كايرو آي" بينها أرض الحزب الوطني.. رئيس "هاواي": 7 أماكن كانت مرشحة لتنفيذ "كايرو آي"

مصراوي Masrawy

01:30 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

كشف أحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة نيو هاواي للاستثمار، والتي تتولى تنفيذ مشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" في حديقة المسلة بالزمالك- عن سبب اختيار هذه المنطقة على وجه التحديد لتنفيذ المشروع.

وقال متولي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، إنه تم إجراء دراسات على نحو 7 مناطق للبحث عن أفضل المناطق لتنفيذ المشروع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة: "عملنا دراسة على المناطق اللي ممكن نعمل العجلة فيها واستقررنا على نحو 7 أماكن على نهر النيل، منها جزيرة الوراق وأرض الحزب الوطني وحديقة المسلة وجنينة الحرية".

وتابع متولي: "شوفنا عند جزيرة الوراق وحديقة المسلة وأرض الحزب الوطني وجنينة الحرية وغيرها العجلة على مساحة 3000 متر مربع، ودرسنا المواقع مع الجهات المعنية، طيرنا طيارة درون في كل المواقع اللي شوفناها، في أماكن مينفعش نظهر الأماكن المهملة وغير الحضارية لأنها هتكون دعاية سلبية عن ".

وعن أرض الحزب الوطني، قال: "شوفنا أرض الحزب الوطني لقينا نفس الموضوع، ودراسة الموقع وغيرها، وحديقة الحرية كانت مكان مناسب لكن في جزء من محطة مترو الأنفاق موجودة فيها، شوفنا مناطق تانية لكنها أبعد شوية عن النيل منفعتش".

واختتم: "علشان الناس تكون متفهمة العجلة محتاجة تتعمل على مساحة رؤية مفتوحة علشان تحقق أكبر قدر من الرؤية الممكنة، وفي جميع البلدان المشروع منفذ بالقرب من المياه لتسهيل الوصول أيضا".

وأكد على أن سبب اختيار حديقة المسلة بالزمالك يرجع للموقع المتميز والرؤية التي يوفرها المكان لإظهار معالم منطقة وسط البلد ونهر النيل وقربه من مشروعات التطوير الجارية في المنطقة.

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