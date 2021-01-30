تجديد حبس طبيب وزوجته استدرجا شابا لتصوير مقاطع مخلة 15 يومًا

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس طبيب وزوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما باستدراج شاب صانع مقاطع فيديو غنائية على موقع تيك توك، للفيلا الخاصة بهما، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره في أوضاع مخلة، بسبب تهديد الشاب للمتهمة، بنشر صور خاصة تجمعهما، قبل زواجها من الطبيب.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من شاب يدعى "أ.ح" صانع مقاطع فيديو غنائية عبر موقع "تيك توك"، اتهم فيه طبيبا وزوجته، باستدراجه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره في أوضاع مخلة، وإجباره أيضا على توقيع إيصالات أمانة.

وكشفت التحريات أن الشاب مقدم البلاغ هدد المتهمة بنشر صور خاصة تجمعهما قبل زواجها من الطبيب، ما دفعها لإخبار زوجها، فطلب منها استدراجه للفيلا الخاصة بهما، وفور وصوله، هدداه وأجبراه على ارتداء ملابس نسائية، وصوراه في أضاع مخلة لابتزازه بها، وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة، وتمكن رجال المباحث من ضبط الطبيب وزوجته، وعرضهما على النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.