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إقلاع 146 شخصًا عن التدخين خلال معرض "كفى" في الطائف

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إقلاع 146 شخصًا عن التدخين خلال معرض

أقلع 146 شخصًا عن التدخين بعد زيارتهم معرض جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف.

وأقيم اللقاء التثقيفي العلاجي في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والعسكرية.

وكان قائد اللواء الطيار الركن محمد بن عبد الله الشهراني قد افتتح المعرض الأحد الماضي، واستمرّ لأسبوع على فترتين (صباحية- مسائية)، تم خلاله تفعيل مبادرة "آمن"، صباحًا، ومبادرة "نقي" بحديقة النخيل مساءً، واستهدف خلال الفترتين ضباط وأفراد القاعدة ومنسوبي قسم التدريب ومنسوبي الإسكان وعائلاتهم.

وفي ختام المعرض الذي استفاد منه ما يزيد على ١٢٠٠ مستفيد، جرى تكريم "كفى" الطائف والجهات المشاركة.

إقلاع 146 شخصًا عن التدخين خلال معرض

إقلاع 146 شخصًا عن التدخين خلال معرض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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