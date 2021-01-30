أخبار عاجلة

"طوارئ سليمان الحبيب" بالسويدي يُنقذ "أربعينياً" مصاباً بجلطة وتهتك في الشريان الأبهر -
التعافي من كورونا يقفز بأسهم اليابان لأعلى مستوى في 30 عامًا -
الأفلاج.. الإطاحة بوافد إفريقي امتهن تهريب الخادمات من المنازل -
بعد 12 يومًا من البحث.. العثور على "فتى سلطانة المفقود" بصحة جيدة -
عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا -
كوريا الجنوبية تجري اختبارات للكشف عن كورونا على الكلاب والقطط -
استمرار تصاعد الأدخنة من عقار فيصل المحترق لليوم العاشر -
اخر النهار | الباز يعلق على تفقد الرئيس السيسي لعزبة الهجانة مع رئيس الوزراء -
"الندوة العالمية": المملكة كانت على قدر المسؤولية في التعامل مع جائحة كورونا -
118 ألف مسحة.. "الصحة" تكشف عدد مستفيدي "تطمن" و"تأكد" بجازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قُدِّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 3 ملايين.. شرطة الرياض تُطيح بالمعدات والقواطع

Print
قُدِّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 3 ملايين.. شرطة الرياض تُطيح بالمعدات والقواطع قُدِّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 3 ملايين.. شرطة الرياض تُطيح بالمعدات والقواطع
3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية.. واتُّخِذت بحقهم الإجراءات الأولية

قُدِّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 3 ملايين.. شرطة الرياض تُطيح بالمعدات والقواطع

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريالًا.

وقال "الكريديس": تم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"طوارئ سليمان الحبيب" بالسويدي يُنقذ "أربعينياً" مصاباً بجلطة وتهتك في الشريان الأبهر

"طوارئ سليمان الحبيب" بالسويدي يُنقذ "أربعينياً" مصاباً بجلطة وتهتك في الشريان الأبهر

التعافي من كورونا يقفز بأسهم اليابان لأعلى مستوى في 30 عامًا

التعافي من كورونا يقفز بأسهم اليابان لأعلى مستوى في 30 عامًا

الأفلاج.. الإطاحة بوافد إفريقي امتهن تهريب الخادمات من المنازل

الأفلاج.. الإطاحة بوافد إفريقي امتهن تهريب الخادمات من المنازل

بعد 12 يومًا من البحث.. العثور على "فتى سلطانة المفقود" بصحة جيدة

بعد 12 يومًا من البحث.. العثور على "فتى سلطانة المفقود" بصحة جيدة

شبكة عيون الإخبارية