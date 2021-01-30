قُدِّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 3 ملايين.. شرطة الرياض تُطيح بالمعدات والقواطع

★ ★ ★ ★ ★

3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية.. واتُّخِذت بحقهم الإجراءات الأولية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريالًا.

وقال "الكريديس": تم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.