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ضبط 4 طن دواجن فاسدة داخل مجزر في القاهرة

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ضبط 4 طن دواجن فاسدة داخل مجزر في القاهرة ضبط 4 طن دواجن فاسدة داخل مجزر في القاهرة

مصراوي Masrawy

01:28 م السبت 30 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

صادرت إدارة مباحث بالقاهرة، 4 طن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل مجزر في القاهرة.

كان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة بحوزته 4 طن "مصنعات دواجن"، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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