أخبار عاجلة

مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم -
استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل -
بعد إجراءات الإغلاق والإيقاف.. إليك عقوبات "مخالفي التوجيهات الاحترازية" -
"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020 -
15 فبراير.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر -
منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس -
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط -
سفيرا الإمارات وإسرائيل في واشنطن يبحثان فرص التعاون المستقبلي -
سيول تضرب شرم الشيخ.. مياه الأمطار تغرق الشوارع الرئيسية وتغطى الأرصفة -
أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية.. وقتل عامل حال مقاومته لهم في دمياط

Print
سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية.. وقتل عامل حال مقاومته لهم في دمياط سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية.. وقتل عامل حال مقاومته لهم في دمياط

مصراوي Masrawy

01:28 م السبت 30 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، عناصر تشكيل عصابي، لارتكابهم وقائع سرقات الدراجات النارية بالإكراه.. وقتل أحد الأشخاص حال مقاومته لهم في محافظ دمياط.

كان مركز شرطة كفرالبطيخ، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بالطريق الدولي بدائرة المركز، والعثور في وقت لاحق على دراجته النارية بإحدى القرى.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بدمياط إلى تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين دائرة المركز) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش وثلاث طلقات من ذات العيار- سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها - سيارة ربع نقل "ملك شقيق أحد المتهمين").

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية كرهاً عن قائديها واتخاذهم من دائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وقيامهم بتاريخ الواقعة بإستيقاف المجنى عليه حال قيادته لدراجته النارية بمنطقة الجناين بدائرة المركز ومحاولة الاستيلاء على "الدراجة النارية" ولدي مقاومة المجنى عليه للمتهمين قام أحدهم بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاهه فأودى بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته باستخدام السيارة الربع نقل والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور لإبعاد الشبهة عنهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

شبكة عيون الإخبارية