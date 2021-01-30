سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية.. وقتل عامل حال مقاومته لهم في دمياط

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، عناصر تشكيل عصابي، لارتكابهم وقائع سرقات الدراجات النارية بالإكراه.. وقتل أحد الأشخاص حال مقاومته لهم في محافظ دمياط.

كان مركز شرطة كفرالبطيخ، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بالطريق الدولي بدائرة المركز، والعثور في وقت لاحق على دراجته النارية بإحدى القرى.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بدمياط إلى تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين دائرة المركز) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش وثلاث طلقات من ذات العيار- سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها - سيارة ربع نقل "ملك شقيق أحد المتهمين").

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية كرهاً عن قائديها واتخاذهم من دائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وقيامهم بتاريخ الواقعة بإستيقاف المجنى عليه حال قيادته لدراجته النارية بمنطقة الجناين بدائرة المركز ومحاولة الاستيلاء على "الدراجة النارية" ولدي مقاومة المجنى عليه للمتهمين قام أحدهم بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاهه فأودى بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته باستخدام السيارة الربع نقل والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور لإبعاد الشبهة عنهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .