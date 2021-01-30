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قتله لسرقته..كشف ملابسات ذبح سائق "توك توك" في الغربية

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قتله لسرقته..كشف ملابسات ذبح سائق "توك توك" في الغربية قتله لسرقته..كشف ملابسات ذبح سائق "توك توك" في الغربية

مصراوي Masrawy

01:23 م السبت 30 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ألقي رجال المباحث القبض على "عاطل" بتهمة ذبح سائق لسرقة مركبته "توك توك" في محافظة الغربية.

كان مركز شرطة كفر الزيات تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة المركز بدائرة المركز، وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عاطل، مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة .

وقرر بقيامه باستدراج المجني عليه بزعم توصيله من مدينة كفر الزيات إلى إحدى القرى بدائرة المركز، ثم قام عقب ذلك بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته ثم استولى على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول وهرب.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول وأضاف ببيعه مركبة "التوك توك" إلى عميل له سيء النية (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالإسكندرية)، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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