تحرير 50 مخالفة تموينية في حملة على المحال التجارية ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

شنت مديرية تموين بني سويف حملة على المخابز البلدية في ببا، للتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن تحرير 50 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 12 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و10 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و11 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و7 لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و4 مخالفات لعدم الاحتفاظ بميزان حساس داخل المخبز، و3 لتجميع 5200 رغيف بلدي لإعادة بيعه في السوق السوداء.

فيما جرى تحرير 5 محاضر للبدالين"البقالين" التموينيين لإغلاقهم المحال أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

كما جرى ضبط 120 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 لعدم حمل شهادات صحية.

كما جرى تحرير 5 محاضر غش تجاري لعينات شملت أرز، قهوة، خل، بسكويت، زيت طعام وبفحصها تبين عدم مطابقتها للمواصفات، فيما جرى سحب 6 عينات من أعلاف الماشية والدواجن وإرسالها للمعامل المختصة.