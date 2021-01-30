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"سبل حماية الطفل" في ندوة بمركز نور البصيرة في سوهاج.. صور

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"سبل حماية الطفل" في ندوة بمركز نور البصيرة في سوهاج.. صور "سبل حماية الطفل" في ندوة بمركز نور البصيرة في سوهاج.. صور

مصراوي Masrawy

01:23 م السبت 30 يناير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شارك مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج في ورشة عمل نظمتها مدرسة النور للمكفوفين تحت عنوان "حماية الطفل مما يتعرض له من أخطار"، والتي استمرت فعالياتها على مدار 4 أيام.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الجامعة تحرص بشكل مستمر على أداء دورها المجتمعي وتسهم بشكل إيجابي في مناقشة وحل العديد من القضايا المجتمعية.

وأضاف "عزيز" أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال "العنف، والاستغلال والإساءة والإهمال"، وكذا بأهمية توفير الرعاية الاجتماعية لهم والتعليم والصحة والأمن والعدل.

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