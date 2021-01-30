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إزالة كافيتريا ومطعم شهير على كورنيش الإسكندرية– وصور

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إزالة كافيتريا ومطعم شهير على كورنيش الإسكندرية– فيديو وصور إزالة كافيتريا ومطعم شهير على كورنيش الإسكندرية– وصور

مصراوي Masrawy

01:22 م السبت 30 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة، اليوم السبت، لإزالة كافيتريا ومطعم شهير على طريق الكورنيش بمنطقة سبورتنج بحي شرق، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد وحق الاستغلال الموقع بين أصحابها والمحافظة.

وقال المحافظ، إن إزالة الكافيتيريا يأتي في إطار تنفيذ وعده للمواطنين بإزالة كافة المنشآت الحاجبة لرؤية البحر، والتي جرى تأجيرها في فترات سابقة بقيم إيجارية متدنية.

وأضاف الشريف، في تصريحات له خلال الحملة، أن المحافظة تحترم تعاقداتها مع أصحاب الكافتيريات التي ما زال يتبقى لها فترات زمنية محددة، لافتًا إلى أنه رفض إزالتها، حفاظًا على المال العام.

وتابع: "عقود الكافيتريات ضيعت موارد المحافظة وحقوق المواطن، وكل عقد كافيتريا ينتهي سيجري إزالتها، يهمني أن المواطن يشوف البحر، لأن دا حقه".

وأشار المحافظ إلى استمرار إزالة الكافيتريات التي تعيق رؤية البحر خلال فبراير المقبل، بعد انتهاء عقودها، منوهًا إلى أن المحافظة تسعى لإقامة مشاريع تحافظ على حقوق المواطن وموارد المحافظة.

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