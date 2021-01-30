أخبار عاجلة

مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم -
استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل -
بعد إجراءات الإغلاق والإيقاف.. إليك عقوبات "مخالفي التوجيهات الاحترازية" -
"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020 -
15 فبراير.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر -
منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس -
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط -
سفيرا الإمارات وإسرائيل في واشنطن يبحثان فرص التعاون المستقبلي -
سيول تضرب شرم الشيخ.. مياه الأمطار تغرق الشوارع الرئيسية وتغطى الأرصفة -
أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالشرقية

Print
المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالشرقية المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:19 م السبت 30 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي وعضوية المستشارين محمد سامي بدة وحسام الدين محمود إبراهيم، اليوم السبت، عاملًا بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه؛ لحيازته مواد مخدرة.

وعاقبت المحكمة المتهم كذلك بالحبس عام في اتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

تعود أحداث القضية رقم 10170 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة ههيا، ليوم 12 سبتمبر، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بضبط "أحمد.ا.إ.م" 30 عامًا، عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية؛ بحوزته 20 لفافة من مخدر الحشيش وسلاح ناري فرد خرطوش.

وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية