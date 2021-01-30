المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالشرقية

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الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي وعضوية المستشارين محمد سامي بدة وحسام الدين محمود إبراهيم، اليوم السبت، عاملًا بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه؛ لحيازته مواد مخدرة.

وعاقبت المحكمة المتهم كذلك بالحبس عام في اتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

تعود أحداث القضية رقم 10170 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة ههيا، ليوم 12 سبتمبر، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بضبط "أحمد.ا.إ.م" 30 عامًا، عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية؛ بحوزته 20 لفافة من مخدر الحشيش وسلاح ناري فرد خرطوش.

وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.