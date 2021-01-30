ضبط 7 أطنان سكر مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم السبت، مصنعًا لتعبئة السكر المدعم، وإعادة طرحه في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على مالك المصنع وبحوزته 7 أطنان سكر مدعم وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم بشن حملة تموينية، أسفرت عن ضبط مصنع لتجميع السكر التمويني المدعم، وإعادة تعبئته في عبوات أخرى لطرحه في الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط مالك المصنع وبحوزته 7 أطنان سكر تمويني مدعم، معبأ داخل شكائر، وقدرت الكمية بمبلغ 60945 جنيهًا، وتولت النيابة التحقيق.