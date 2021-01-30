بالصور.. محافظ أسيوط يبحث تطوير مزارع الثروة الحيوانية

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور خالد البكري مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، لمناقشة استكمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وتنمية الموارد الذاتية للمشروعات، وتكثيف الحملات الرقابية وحملات اليوم الواحد على الأسواق والمحال لضبط الأسواق والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة.

واستعرض المحافظ –خلال اللقاء– الأعمال التى جرى تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية بني مر بالفتح، والحمام بأبنوب، وبني سند بمنفلوط.

ووجه محافظ أسيوط باستكمال خطة تطوير مزارع المحافظة بالغريب بساحل سليم وبالوادى الأسيوطي، والتوسع في زراعتها وتحسين وسائل الري بها وتحقيق أقصى استفادة منها، وتوفير فرص عمل للشباب.