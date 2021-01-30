أخبار عاجلة

مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم -
استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل -
بعد إجراءات الإغلاق والإيقاف.. إليك عقوبات "مخالفي التوجيهات الاحترازية" -
"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020 -
15 فبراير.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر -
منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس -
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط -
سفيرا الإمارات وإسرائيل في واشنطن يبحثان فرص التعاون المستقبلي -
سيول تضرب شرم الشيخ.. مياه الأمطار تغرق الشوارع الرئيسية وتغطى الأرصفة -
أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اندلاع حريق ضخم شمالي غرب العاصمة الروسية

Print
اندلاع حريق ضخم شمالي غرب العاصمة الروسية اندلاع حريق ضخم شمالي غرب العاصمة الروسية

مصراوي Masrawy

01:17 م السبت 30 يناير 2021

موسكو- (د ب ا):

نشب حريق ضخم، السبت، جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود في شمال غرب العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفاد مصدر بأجهزة الطوارئ الروسية.

ونقلت قناة "360" التلفزيونية الروسية عن المصدر قوله، إن فرقا من رجال الإطفاء انتقلت إلى موقع الحادث في منطقة توشينو الجنوبية، من أجل احتواء الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

ووفق وزارة الطوارئ الروسية، أُرسلت ثلاث مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق إلى الموقع، لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة، بحسب قناة "إروسيا اليوم" .

وذكر المصدر أن حوالي 40 أسطوانة من غاز البروبان بالقرب من منطقة الحريق، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، مضيفا أن الحادث لم يؤد إلى إصابات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية