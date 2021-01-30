أخبار عاجلة

مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم -
استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل -
بعد إجراءات الإغلاق والإيقاف.. إليك عقوبات "مخالفي التوجيهات الاحترازية" -
"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020 -
15 فبراير.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر -
منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس -
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط -
سفيرا الإمارات وإسرائيل في واشنطن يبحثان فرص التعاون المستقبلي -
سيول تضرب شرم الشيخ.. مياه الأمطار تغرق الشوارع الرئيسية وتغطى الأرصفة -
أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تايوان تسجل أول وفاة بسبب كورونا منذ مايو

Print
تايوان تسجل أول وفاة بسبب كورونا منذ مايو تايوان تسجل أول وفاة بسبب كورونا منذ مايو

مصراوي Masrawy

01:11 م السبت 30 يناير 2021

تايبيه- (د ب أ):

سجلت تايوان أول حالة وفاة بسبب المسبب لمرض كوفيد-19، السبت، مما يرفع حصيلة الوفيات بالجزيرة إلى ثماني حالات.

وكانت تايوان وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 23.6 مليون نسمة، قد سجلت 909 حالات إصابة بفيروس كورونا، من بينها 75 حالة، تم انتقالها محليا وثماني حالات وفاة بسبب الفيروس.

وطبقا لمركز القيادة الرئيسي لمواجهة الأوبئة في تايوان، فإن المريضة التي توفيت في الثمانينات من عمرها، وكانت حالتها من ضمن أربع حالات جديدة متعلقة بإصابات جماعية بأحد المستشفيات في تاويوان سيتي بشمال تايوان.

وحتى اليوم السبت، انتشرت الإصابات الجماعية بالمستشفى، التي ظهرت بها العدوى في وقت سابق من هذا الشهر إلى 19 شخصا، من بينهم افراد من الطاقم الطبي وأفراد الأسر.

وسيجرى المركز مرة أخرى اختبارات للكشف عن الفيروس في الرابع من شباط/فبراير المقبل لبعض الأشخاص المعزولين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية