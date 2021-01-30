"صحة الشرقية": دخول مبنى الشؤون الصحية يكون بتفعيل "توكلنا"

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اعتبارًا من الغد.. تماشيًا مع توجيهات أمير المنطقة بتطبيق كافة الإجراءات

أكّد مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي، أنه تماشيًا مع توجيه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف؛ فإن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة سخرت كل إمكاناتها للقيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي "كورونا المستجد"؛ ومنها استخدام تطبيق توكلنا ابتداء"، اعتبارًا من يوم غد الأحد ليكون إجراء "احترازيًّا" أثناء الدخول لمبنى المديرية وإدارتها.

وناشد "العريفي" كافة أفراد المجتمع بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، مطالبًا بالحرص على تحميل تطبيق "توكلنا"؛ حيث يعتبر طريقة معتمدة لمعرفة الحالة الصحية أثناء الدخول للمنشآت الحكومية والخاصة والأماكن العامة.

وقدّم الشكر لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد، على دعمهما لحملة تطبيق الاحترازات للتصدّي لفيروس "كورونا المستجد"، ومنع انتشاره.