75 ألف مستخدم عبر "التعليم عن بُعد" بجامعة الباحة

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عدد ساعات المحاضرات المسجلة بلغ 14.947 ساعة

‬استفاد من برنامج "رافد" التعليم "عن بُعد" بجامعة الباحة، 75.174 طالبًا، خلال الأسبوع الماضي؛ حيث بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 5.585 جلسة، ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 166.651، وبلغ عدد ساعات المحاضرات المسجلة 14.947 ساعة.

وأوضحت جامعة الباحة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بُعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات؛ حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 698 بلاغًا.