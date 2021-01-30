أخبار عاجلة

مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم -
استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل -
بعد إجراءات الإغلاق والإيقاف.. إليك عقوبات "مخالفي التوجيهات الاحترازية" -
"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020 -
15 فبراير.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر -
منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس -
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط -
سفيرا الإمارات وإسرائيل في واشنطن يبحثان فرص التعاون المستقبلي -
سيول تضرب شرم الشيخ.. مياه الأمطار تغرق الشوارع الرئيسية وتغطى الأرصفة -
أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ننشر تشكيل أمانة إعلام حزب المؤتمر -

Print
ننشر تشكيل أمانة إعلام حزب المؤتمر - فيديو ننشر تشكيل أمانة إعلام حزب المؤتمر -

مصراوي Masrawy

01:24 م السبت 30 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قرر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، اليوم السبت، إعادة تشكيل الأمانة العامة للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي محمد سويد، وذلك لما له من خبرات محلية ودولية. بحسب بيان صحفي.

وتشكلت الأمانة العامة للإعلام بعضوية الدكتور خالد عاشور، المذيع بالتليفزيون المصري، والإعلامية منال السعيد، والإعلامي محمد صادق، والكاتب الصحفي محمود عطية، رئيس تحرير موقع وجريدة "أهل "، وأحمد حامد، الكاتب الصحفي بـ"الأهرام".

وضم تشكيل الأمانة الصحفي محمد سعد الجزار، مديرًا لتحرير عدد من البرامج، مساعدًا لأمين الإعلام للشؤون الإدارية.

وكان رئيس الحزب قد كلف محمد عادل إمام مساعدًا لرئيس الحزب للإعلام، ومشرفًا على إعادة الهيكلة، ومديرًا لمشروعاته الإعلامية المقبلة.

وقال الربان عمر المختار إن هذه التغييرات تأتي تحقيقًا لأهداف برنامج الرئيس لتمكين الشباب، وخطة إعادة الهيكلة لتطوير آليات العمل التنظيمي بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، والتي تواجه فيها مصر تحديات كبيرة في مجابهة الإعلام المعادي، واستخدام قوى الظلام لحروب الجيل الرابع؛ للتشكيك في إنجازات القيادة السياسية، وتغيير الهوية باستخدام منصات دول معادية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس حزب المؤتمر أن ذلك يُحتم علينا أن نكون على قدر من الاستعداد والخبرة لإفشال مخططاتهم ببث رسائل تنويرية والعمل على التوعية السياسية والاجتماعية بما يحقق أهداف الحزب ويخدم سياساته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية