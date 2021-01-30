ننشر تشكيل أمانة إعلام حزب المؤتمر

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قرر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، اليوم السبت، إعادة تشكيل الأمانة العامة للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي محمد سويد، وذلك لما له من خبرات محلية ودولية. بحسب بيان صحفي.

وتشكلت الأمانة العامة للإعلام بعضوية الدكتور خالد عاشور، المذيع بالتليفزيون المصري، والإعلامية منال السعيد، والإعلامي محمد صادق، والكاتب الصحفي محمود عطية، رئيس تحرير موقع وجريدة "أهل مصر"، وأحمد حامد، الكاتب الصحفي بـ"الأهرام".

وضم تشكيل الأمانة الصحفي محمد سعد الجزار، مديرًا لتحرير عدد من البرامج، مساعدًا لأمين الإعلام للشؤون الإدارية.

وكان رئيس الحزب قد كلف محمد عادل إمام مساعدًا لرئيس الحزب للإعلام، ومشرفًا على إعادة الهيكلة، ومديرًا لمشروعاته الإعلامية المقبلة.

وقال الربان عمر المختار إن هذه التغييرات تأتي تحقيقًا لأهداف برنامج الرئيس لتمكين الشباب، وخطة إعادة الهيكلة لتطوير آليات العمل التنظيمي بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، والتي تواجه فيها مصر تحديات كبيرة في مجابهة الإعلام المعادي، واستخدام قوى الظلام لحروب الجيل الرابع؛ للتشكيك في إنجازات القيادة السياسية، وتغيير الهوية باستخدام منصات دول معادية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس حزب المؤتمر أن ذلك يُحتم علينا أن نكون على قدر من الاستعداد والخبرة لإفشال مخططاتهم ببث رسائل تنويرية والعمل على التوعية السياسية والاجتماعية بما يحقق أهداف الحزب ويخدم سياساته.