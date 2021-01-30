أخبار عاجلة

مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم -
استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل -
بعد إجراءات الإغلاق والإيقاف.. إليك عقوبات "مخالفي التوجيهات الاحترازية" -
"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020 -
15 فبراير.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر -
منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس -
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط -
سفيرا الإمارات وإسرائيل في واشنطن يبحثان فرص التعاون المستقبلي -
سيول تضرب شرم الشيخ.. مياه الأمطار تغرق الشوارع الرئيسية وتغطى الأرصفة -
أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

عاطلان يهشمان رأس سائق لسرقة مركبته "التوك توك" في الدقهلية

Print
عاطلان يهشمان رأس سائق لسرقة مركبته "التوك توك" في الدقهلية عاطلان يهشمان رأس سائق لسرقة مركبته "التوك توك" في الدقهلية

مصراوي Masrawy

01:09 م السبت 30 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة قتل سائق لسرقة مركبته "توك توك" في محافظة الدقهلية .

تلقى مركز شرطة أجا بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة المركز بطريق ترابي بالأراضي الزراعية بإحدى القرى بدائرة المركز، وقرر والده "عامل" بخروجه من منزلهما للعمل على مركبة "التوك توك" وعدم عودته .

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما شخصين (عاطل مقيم بدائرة المركز – عامل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة كفرالشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحد المتهمين نظراً لكونه مقيم بالقرية محل إقامة المجني عليه وعلمه بعمله على مركبة "التوك توك" قيادته، اتفق مع المتهم الثاني على قتله وسرقة مركبة "التوكتوك".

وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما باستقلال مركبة "التوك توك" صحبته بزعم توصيلهما إلى محل إقامتهما ثم قاما بمغافلته وخنقه حتى فقد الوعى والتعدي عليه بعصا "شومة" على رأسه فأوديا بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بذات المكان وهربا بمركبة "التوك توك" ، وعقب ذلك قاما بالتوجه بالتوك توك المستولى عليه إلى محافظة كفرالشيخ وتغيير معالمه والتقابل مع أحد الأشخاص (عاطل ، له معلومات جنائية") وأخبراه بارتكابهما الواقعة ورغبتهما في بيع "التوك توك" ، فقام باصطحابهما لأحد الأشخاص (ميكانيكي، مقيم بمحافظة كفرالشيخ) والذى قام بشرائه منهما نظير مبلغ مالى "بالرغم من علمه بكونه من متحصلات واقعة قتل وسرقة" .

وتم استهداف الأخرين "سيئ النية" بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما أرشدا عن "التوك توك المستولى عليه" ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "عصا الشومة" وكذا دراجة نارية تم شرائها من قيمة بيع "التوك توك" المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية