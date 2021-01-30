إعلان عبر فيسبوك يقود لضبط ساقطتين لترويج أعمال منافية للآداب بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على ساقطتين لترويج الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفادت بوجود حساب باسم إحدى الفتيات على أحد المواقع الإلكترونية، تقوم من خلاله المعلنة بعرض صور لها، ولبعض الفتيات وعبارات تفيد استعدادها للممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط (صاحبة الحساب "لها معلومات جنائية") وبصحبتها إحدى السيدات بحوزتهما (مبلغ مالي - 2 هاتف محمول يحويان العديد من الصور والرسائل التي تؤكد نشاطهما الآثم).

بمواجهتهما اعترفتا بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين بمقابل مادي، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الآثم، وأضافت الأولى بتسهيل استغلال الثانية في الأعمال المنافية للآداب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.