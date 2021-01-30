أخبار عاجلة

مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم -
استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل -
بعد إجراءات الإغلاق والإيقاف.. إليك عقوبات "مخالفي التوجيهات الاحترازية" -
"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020 -
15 فبراير.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر -
منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس -
مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط -
سفيرا الإمارات وإسرائيل في واشنطن يبحثان فرص التعاون المستقبلي -
سيول تضرب شرم الشيخ.. مياه الأمطار تغرق الشوارع الرئيسية وتغطى الأرصفة -
أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض: القبض على 4 مخالفين ارتكبوا جرائم سرقة

Print
شرطة الرياض: القبض على 4 مخالفين ارتكبوا جرائم سرقة شرطة الرياض: القبض على 4 مخالفين ارتكبوا جرائم سرقة
إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة

شرطة الرياض: القبض على 4 مخالفين ارتكبوا جرائم سرقة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريالًا.

وقال "الكريديس": تم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم

مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم

استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل

استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل

بعد إجراءات الإغلاق والإيقاف.. إليك عقوبات "مخالفي التوجيهات الاحترازية"

بعد إجراءات الإغلاق والإيقاف.. إليك عقوبات "مخالفي التوجيهات الاحترازية"

"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020

"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020

شبكة عيون الإخبارية