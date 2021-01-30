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10 % من المصابين الجدد بلا أعراض.. "كورونا" في يحمل الجديد

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10 % من المصابين الجدد بلا أعراض.. "كورونا" في روسيا يحمل الجديد 10 % من المصابين الجدد بلا أعراض.. "كورونا" في يحمل الجديد
إجمالي الحالات تلامس 4 ملايين والوفيات تعدّت 479 ألفًا و3 ملايين شفاء

10 % من المصابين الجدد بلا أعراض..

لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في لليوم الثالث على التوالي عند مستوى نحو 19 ألف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 19032 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 19238 إصابة أمس الجمعة و19138 إصابة الخميس، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 10.5% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (2512 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2430 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 512 حالة وفاة (مقابل 534 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 24502 مريض للشفاء من العدوى.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا حتى اليوم ثلاثة ملايين و832080 إصابة مؤكدة؛ منها 72697 حالة وفاة و479419 حالة نشطة وثلاثة ملايين و279964 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 101.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 423 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة، فيما لا يزال أكثر من 639 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعًا تدريجيًّا ملحوظًا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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