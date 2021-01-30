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مستشفى د.سليمان الحبيب بالخُبر ينال أعلى تصنيف لاعتماد الملف الصحي الإلكتروني

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مستشفى د.سليمان الحبيب بالخُبر ينال أعلى تصنيف لاعتماد الملف الصحي الإلكتروني مستشفى د.سليمان الحبيب بالخُبر ينال أعلى تصنيف لاعتماد الملف الصحي الإلكتروني
أصدرته الجمعية الأمريكية لنظم المعلومات الصحية.. بعد تطبيق المعايير

مستشفى د.سليمان الحبيب بالخُبر ينال أعلى تصنيف لاعتماد الملف الصحي الإلكتروني

حصل مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر على تصنيف المستوى السابع HIMSS Stage7، وهو أعلى تصنيف لنظم اعتماد الملف الصحي الإلكتروني EHR الخاص بالرعاية الصحية للمستشفيات، من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

ويُعَدُّ هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى المنطقة، تقديراً لدور المستشفى البارز في تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بها في نظام الملف الصحي الإلكتروني.

واجتاز المستشفى التقييم بجميع المتطلبات للفئات الخاصة بهذا المستوى، والمتمثلة في الخدمات الطبية الرقمية وتطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الملفات الطبية، والخدمات السريرية والمختبر والأشعة والصيدلية، وتحليل البيانات الطبية ومقومات السلامة المتطورة التي تؤدي جميعها، إلى تحسين تجربة المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة.

ويعكس هذا التصنيف المستوى المتقدم من أنظمة الرعاية الصحية المطبّقة بهذا المستشفى الرقمي وقدرته على إثراء تجربة المرضى وإتاحة الخدمات كافة بشكل رقمي تام، وذلك عبر تطبيق نظام VIDA الذي يعد من الأنظمة التقنية المبتكرة لإدارة الإجراءات الطبية كافة في مختلف مراحل تقديم الخدمات الصحية.

جديرٌ بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، يُعَدُّ إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، وحقق عديداً من النجاحات والإنجازات المتتالية والمتميزة منذ تشغيله، والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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