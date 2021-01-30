عودة القداسات بمختلف الإبرشيات غدًا.. "الكنيسة" توضح آلية تخفيض أعداد الحضور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية لعودة فتح أبوابها مجددًا لاستقبال الحضور في القداسات بدءًا من غدٍ الأحد، الموافق ٣١ يناير الجاري، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ لمواجهة فيروس كورونا.

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن الكنائس ستبدأ استقبال المصلين بدءًا من غدٍ، مع الالتزام بقرار قداسة البابا تواضروس بشأن وجود فرد في كل دكة؛ تطبيقًا لنظام التباعد الاجتماعي.

وحول كيفية تطبيق هذا النظام، أوضح حليم أن الأمر متروك لكل كنيسة تحدده بالطريقة المناسبة لها، سواء بالحجز المسبق أو بتقسيم الحضور لمناطق محددة تتبع الكنيسة؛ بما يقلل الكثافات في القداسات، مع إمكانية إقامة قداسات على مدار أيام الأسبوع لتقليل الكثافة.

وأكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تم التأكيد على جميع الكنائس على مستوى الجمهورية، ضرورة مراعاة التوصيات التي أصدرتها الكنيسة أمس في ما يتعلق بوجود فرد واحد في كل دكة؛ خصوصًا أنه يمكن إقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع، ما يتيح ذلك الأمر.

وأوضح القس بولس حليم أنه بالنسبة إلى إبرشيات الكرازة المرقسية، فقد تركت الكنيسة للأب المطران أو الأسقف أن يحدد كلٌّ في إبراشيته، بالاشتراك مع مجمع الكهنة، ما يناسب الوضع الصحي بالإبرشية.

وتأتي عودة القداسات بناء على قرار من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعدما كان قد قرر في مطلع يناير الماضي إعادة غلق الكنائس وتعليق القداسات؛ بسبب تفشي فيروس كورونا ووفاة عدد من الكهنة، نتيجة إصابتهم بالفيروس.

ووفقًا لقرار البابا تواضروس فإن أية كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية (التي سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة) أو تظهر فيها حالات إصابة (يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة، حسب نسبة الإصابات بها)، تُعلق الصلاة بها لمدة ‎15يوماً.

من جانبها، قررت مطرانية المنيا وأبو قرقاص برئاسة الأنبا مكاريوس، استئناف القداسات طوال أيام الأسبوع، وكذلك الصلوات الطقسية الأخرى كالحميم والمعمودية ومسحة المرضى والجنازات وصلاة الثالث بالكنيسة.

وقرر الأنبا مكاريوس استئناف خدمات التربية الكنسية وكل اجتماعات الكنيسة وأنشطتها مع إمكانية تقسيم ذلك على أكثر من يوم في الأسبوع، على أن بكون كل ذلك بنسبة ٢٥٪ من سعة الكنيسة، ويمكن أن تزيد تلك النسبة تدريجيًّا.

ومن جانبه، أصدر الأنبا إبرام مطران الفيوم وتوابعها، تعليمات جديدة بخصوص ترتيب صلوات القداسات والخدمات الكنسية بإبراشية الفيوم، وتقرر العمل بها من يوم الأحد 31 يناير الجاري؛ حيث تم استقبال حجوزات القداسات يوم أمس الجمعة.

وقال الأنبا إبرام، في بيان له، تصلَّى القداسات بكنائس الإبراشية حسب ظروف كل كنيسة على حدة (قداس واحد فقط في اليوم)، مع الاستمرار في العمل بالنظام القائم من حيث الحجز المُسبق لمَن يرغب في الحضور من خلال الاتصال التليفوني (استقبال المكالمات للحجز ابتداءً من السادسة مساء الجمعة، وأعداد الحاضرين بكل قداس لا تزيد على ‎60 ‏ فردًا بما في ذلك الشمامسة (يُستثنى من العدد الأطفال المرافقون لذويهم تحت سن الـ12).

وطالب الأقباط بعدم تكرار حضور القداسات في الكنيسة الواحدة أو بالكنائس الأخرى إلا بعد مرور شهر كحد أدنى لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور، كما تم منع الحضور للكنائس سواء للقداسات أو لأي سبب آخر لأي شخص يعاني إصابة أو مخالط لمصاب أو أعراض اشتباه بعدوى فيروس كورونا (كحة- ارتفاع درجة الحرارة- ضيق تنفس- التهاب في الحلق.. وخلافه).

ومن التعليمات، ضرورة الاعتذار المُسبق في حالة عدم إمكانية الحضور في الموعد المحدد لأي سبب، وبالنسبة إلى الخطوبات والأكاليل قال البيان: "الاستمرار في صلاة الخطوبات والأكاليل بكنائس الإبرشية، ويقتصر الحضور على أسرتَي العروسَين بحد أقصى 20 فردًا وأب كاهن واحد وشماس، مع الاستمرار في إتمام سري المعمودية والميرون بكنائس الإبرشية في الأيام المحددة.