ثاني أفضل عُملة تحسنًا في 2020.. برلماني: تصريحات "المالية" تؤكد قوة الجنيه والاقتصاد المصري

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مصراوي Masrawy

مصراوي

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد فيها أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الدولة في رفع المستوى الاقتصادي والمالي خلال الفترة الحالية؛ حيث إن الجنيه المصري يعد ثاني أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن خلال العام الماضي.

وقال عبد الحميد، في بيان له اليوم السبت، إنه يتفق تمامًا مع تأكيد وزير المالية أن الدولة نجحت خلال أزمة كورونا في توفير العديد من الخدمات التي تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصرى وأيضًا زيادة كفاءة المواطن الاقتصادية، وأن الدولة تسابق الزمن من أجل توفير السلع الرئيسية بالتزامن مع الزيادة السكانية .

وأكد عضو مجلس النواب أن النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر ترجع إلى نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة الشعب المصري العظيم لهذه القرارات وتحمل تبعاتها بصدر رحب .

وتوقع عبد الحميد أن تشهد مصر خلال المرحلة المقبلة وبعد انتهاء التداعيات السلبية لفيروس كورونا، المزيد من النجاحات الاقتصادية الكبيرة؛ من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية، خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الزراعية.. وغيرها .