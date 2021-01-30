"النواب" يعلن دعمه المرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة بالاتحاد الإفريقي

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مصراوي Masrawy

مصراوي

أعلن الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، دعم اللجنة للمرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي الدكتورة أماني أبو زيد.

وأشاد الجبلي، في بيان له اليوم السبت، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية لدعم المرشحة المصرية للفوز بهذا المنصب المهم داخل الاتحاد الإفريقي؛ خصوصًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نجاحات باهرة أشاد بها العالم كله في مجال تنفيذ وإقامة المشروعات القومية الكبرى، خصوصًا مشروعات البنية التحتية والطاقة، وهناك العديد من الدول الإفريقية التي لديها رغبة كبيرة في نقل التجربة المصرية داخلها.

وكانت السفارة المصرية في أديس أبابا قد نظمت ندوة تعريفية وترويجية باستخدام وسائل الاتصال المرئية اليوم؛ لتقديم المُرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي د.أماني أبو زيد، وشارك في الندوة أكثر من 40 بعثة إفريقية معتمدة لدى الاتحاد الإفريقي، وعدد من الجهات والهيئات والوكالات الإفريقية؛ ومنها بنك التنمية الإفريقي والنيباد ورئاسة وأعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للمواصلات والبنية التحتية الإقليمية والطاقة والسياحة.

وقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إن الندوة أتاحت الفرصة أمام قيام د.أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة، لتعريف الدول الإفريقية برؤيتها إزاء تطوير البنية التحتية بالقارة، والنجاحات التي حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية إبان توليها منصبها كمفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي.

وركزت رؤية المرشحة المصرية على عدد من المحاور الرئيسية؛ منها تأكيد دور مشروعات البنية التحتية في تحقيق الأهداف التنموية بالقارة من خلال برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا، وتيسير النفاذ إلى مصادر الطاقة المُختلفة، وكذا التحول إلى الرقمنة في القطاعات المختلفة، فضلًا عن تعزيز شبكات النقل وضمان أمنها واستدامتها، والارتقاء بقطاع السياحة الإفريقية، إلى جانب إطلاق سوق الكهرباء الإفريقية الموحدة بما يُحقق هدف القارة في ضمان توافر الكهرباء المطلوبة للتنمية في دول القارة من خلال شبكات الربط الكهربائي، فضلاً عن سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد الذي سيُيَسِّر من حركة الأفراد والسلع حول القارة؛ بما يُسهم في إنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية.